В скольких словах после буквы «Ц» пишется «И»? Дисц…плина, секц…я, стрельц…, бледнолиц…й, ц…плята.

Русский язык
В скольких словах после буквы «Ц» пишется «И»? Дисц…плина, секц…я, стрельц…, бледнолиц…й, ц…плята.
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В словах дисциплина, секция
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