В корзине находятся 17 яблок. Разрешается за одно взвешивание на весах со стрелкой найти суммарный вес двух яблок. Какое наименьшее количество таких взвешиваний нужно сделать, чтобы узнать вес всех яблок в корзине?

Математика

В корзине находятся 17 яблок. Разрешается за одно взвешивание на весах со стрелкой найти суммарный вес двух яблок. Какое наименьшее количество таких взвешиваний нужно сделать, чтобы узнать вес всех яблок в корзине?

Автор: Гость