В корзине находятся 17 яблок. Разрешается за одно взвешивание на весах со стрелкой найти суммарный вес двух яблок. Какое наименьшее количество таких взвешиваний нужно сделать, чтобы узнать вес всех яблок в корзине?

Математика
В корзине находятся 17 яблок. Разрешается за одно взвешивание на весах со стрелкой найти суммарный вес двух яблок. Какое наименьшее количество таких взвешиваний нужно сделать, чтобы узнать вес всех яблок в корзине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17:2=8,5 следовательно необходимо сделать 9 взвешиваний 
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