При каких значениях a и b парабола y=ax^2+bx-4 проходит чрез точку C(-3;8) и D(1;4)
Алгебра
При каких значениях a и b парабола y=ax^2+bx-4 проходит чрез точку C(-3;8) и D(1;4)
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