Протилежні слова до слов:співчутливий та рішучий

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Протилежні слова до слов:співчутливий та рішучий
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Гость:
Байдужий;нерішучий..................
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