В одном рулоне 5 м а во втором 7 м одинаковой материи.Сколько стоит каждый из рулонов если два рулона заплатили 36 манат

Математика

В одном рулоне 5 м а во втором 7 м одинаковой материи.Сколько стоит каждый из рулонов если два рулона заплатили 36 манат

Автор: Гость