В одном рулоне 5 м а во втором 7 м одинаковой материи.Сколько стоит каждый из рулонов если два рулона заплатили 36 манат
Математика
В одном рулоне 5 м а во втором 7 м одинаковой материи.Сколько стоит каждый из рулонов если два рулона заплатили 36 манат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+7=12(м) в обоих рулонах 2)36:12=3 манат- 1 м 3)3•5=15- стоит 1 рулон 4)3•7= 21 стоит второй рулон
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