Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним делать найдёте в задании к тексту))
Русский язык
Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним делать найдёте в задании к тексту))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небрежно, неряшливо поползли растрепанные тучи. поползли (как?) небрежно - главное слово выражено глаголом, зависимое слово выражено наречием; словосочетание глагольное; способ связи примыкание; части словосочетания связаны по смыслу; смысловые отношения обстоятельственные. поползли (как?) неряшливо - главное слово выражено глаголом, зависимое слово выражено наречием; словосочетание глагольное; способ связи примыкание; части словосочетания связаны по смыслу; смысловые отношения - обстоятельственные. тучи (какие?) растрепанные - главное слово выражено существительным, зависимое слово выражено причастием; словосочетание именное; способ связи - согласование, связь между словами выражена с помощью окончания причастия; смысловые отношения - определительные.
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