Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним делать найдёте в задании к тексту))

Русский язык
Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним делать найдёте в задании к тексту))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небрежно, неряшливо поползли растрепанные тучи. поползли (как?) небрежно -  главное слово выражено глаголом, зависимое слово выражено наречием; словосочетание глагольное; способ связи примыкание; части словосочетания связаны по смыслу; смысловые отношения обстоятельственные. поползли (как?) неряшливо -   главное слово выражено глаголом, зависимое слово выражено наречием; словосочетание глагольное; способ связи примыкание; части словосочетания связаны по смыслу; смысловые отношения - обстоятельственные. тучи (какие?) растрепанные - главное слово выражено существительным, зависимое слово выражено причастием; словосочетание именное; способ связи - согласование, связь между словами выражена с помощью окончания причастия; смысловые отношения - определительные.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сторона ромба равна a, один из углов равен альфа. Точка M удалена от плоскости ромба на расстояние b. Найдите расстояние от точки M до сторон ром...
Ответить
Физика
1)Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж ??нергии 2) Оловянный и латунные шары одинаковой массы, взяты...
Ответить
Английский язык
Задайте общий и специальный вопросы. 1) He is in Smoiensk. a. Is it in Smolensk? b. Where is he in Smolensk? к??к правильно или Why is he ...
Ответить
Информатика
Одномерный массив .найти количество элементов больших . меньших и равных нулю.A=[1..10].
Ответить
Информатика
Запиши в окнах цепочки F руские названия месяцев года в календарном порядке- начиная с января
Ответить