Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним делать найдёте в задании к тексту))

Русский язык

Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним делать найдёте в задании к тексту))

Автор: Гость