Запиши в окнах цепочки F руские названия месяцев года в календарном порядке- начиная с января
Информатика
Запиши в окнах цепочки F руские названия месяцев года в календарном порядке- начиная с января
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Гость:
Январь,февраль,март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь. всё!!!
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