Как из этана получить 1,1-дихлорэтан?
Химия
Как из этана получить 1,1-дихлорэтан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH3+Cl2=CH2Cl-CH3 + HCl CH2Cl-CH3 + Cl2=CHCl2-CH3+HCl
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