Неопределенная форма слова забава
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Неопределенная форма слова забава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забава что? имя существительное.Это слово стоит в начальной форме. А неопределенная форма у глаголов
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