Раскройте скобки (2x^2-x+5)^2
Математика
Раскройте скобки (2x^2-x+5)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x^2-x+5)^2 = (2x^2-x+5)*(2x^2-x+5) = 4x^4 - 2x^3 + 10x^2 - 2x^3 + x^2 - 5x +10x^2 - 5x + 25 = 4x^4 - 4x^3 + 21x^2 - 10x + 25
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