Слово лёгкий многозначно, поэтому имеет несколько антонимов. Подберите то сущест??ительное, в сочетании с которым антонимом к слову лёгкий будет серьёзный. Выберите вариант ответа: музыка ветер чемодан урок мужчина
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Слово лёгкий многозначно, поэтому имеет несколько антонимов. Подберите то сущест??ительное, в сочетании с которым антонимом к слову лёгкий будет серьёзный. Выберите вариант ответа: музыка ветер чемодан урок мужчина
Ответ(ы) на вопрос:
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Правильный ответ - мужчина
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