Чем интересен разговор Гринева с гинералом? как Гринев объяснил генералу выражен??е "держать в ежовых рукавицах"?каков истинный смысл этого выражения?проверьте,как объясняется этот оборот в фразеологическом словаре.

Литература

Чем интересен разговор Гринева с гинералом? как Гринев объяснил генералу выражен??е "держать в ежовых рукавицах"?каков истинный смысл этого выражения?проверьте,как объясняется этот оборот в фразеологическом словаре.

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