Чем интересен разговор Гринева с гинералом? как Гринев объяснил генералу выражен??е "держать в ежовых рукавицах"?каков истинный смысл этого выражения?проверьте,как объясняется этот оборот в фразеологическом словаре.

Литература
Чем интересен разговор Гринева с гинералом? как Гринев объяснил генералу выражен??е "держать в ежовых рукавицах"?каков истинный смысл этого выражения?проверьте,как объясняется этот оборот в фразеологическом словаре.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держать в ежовых рукавицах - обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли
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