Скласти промову від прокурора

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Структура та зміст промови прокурора в судіКримінально-процесуальний закон не встановив елементів обвинувальної промови. Однак на практиці склалася така структура обвинувальної промови:1) оцінка суспільної безпеки вчиненого злочину (вступ);2) фабула справи - короткий виклад фактичних обста­вин справи;3) аналіз і оцінка досліджених у суді доказів;4) обґрунтування юридичної кваліфікації злочину;5) характеристика особи підсудного (а за необхідності й потерпілого);6) пропозиція з приводу міри покарання і цивільного позову;7) аналіз причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, пропозиції щодо їх усунення.