Помогите пожалуйста!!!!! Военные операции первого народного ополчения

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19 марта 1611 года первые отряды Первого ополчения достигли стен Москвы, где началось народное восстание, которое было жестко подавлено отрядом немецких наемников. По некоторым данным погибло до 7 тыс. москвичей. Большое количество жертв объясняется возникшим в ходе беспорядков пожаром. Также был убит находившийся под стражей князь Андрей Васильевич Голицын .Среди москвичей оказались проникшие в город передовые отряды ополчения, возглавляемые князем Пожарским, Бутурлиным и Колтовским . Отряд Пожарского встретил врагов на Сретенке, отразил их и прогнал в Китай-город. Отряд Бутурлина сражался в Яузских воротах, отряд Колтовского — на Замоскворечье . Не видя другого средства одержать победу над неприятелем, польские войска вынуждены были поджечь город. Назначены были специальные роты, которые поджигали город со всех сторон. Большая часть домов была предана огню. Многие церкви и монастыри были разграблены и разрушены. 20 марта поляки контратаковали отряд Первого ополчения, засевший на Лубянке. Пожарский был тяжело ранен, его отвезли в Троицкий монастырь. Попытка поляков занять Замоскворечье не удалась, и они укрепились в Китай-городе и Кремле. 24 марта к Москве подошел отрядказаков Просовецкого, но он был атакован польской кавалерией Сборовского и Струся, понес значительные потери и отступил. В стычке полегло около 200 казаков Просовецкого, после чего он перешёл в оборону («засел в гуляй-городах »). Поляки не рискнули нападать и вернулись в Москву. 27 марта к Москве подошли основные силы Первого ополчения: отряды Ляпунова, Заруцкого и других. Ополчение в 100 тысяч человек укрепилось у Симонова монастыря . К 1 апрелю ополчение было уже в сборе. 6 апреля оно атаковало башни Белого города, а 22 мая — башни Китай-города. Все кончилось после убийства Ляпунова 22 июня 1611 г. Большинство дворян покинуло лагерь, казаки под командованием Заруцкого и князя Трубецкого оставались вплоть до подхода Второго ополчения князя Пожарского.