Какое место в жизни счастливого человека занимает материальные ценности?

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Какое место в жизни счастливого человека занимает материальные ценности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеческая жизнедеятельность всегда была и остается ориентированной Этому способствуют ее ценности, которые служат своеобразным образцом, который требует от человека конкретных действий в конкретном направлении Одним из первых проблему ценности исследовал Сократ пришел к выводу, что между тем, кем человек является и тем, что она о себе думает, разница есть между существующими установками человека и сформулированными Циля ямы (оценкам поведения) имеет место несовпадение Платон видел в идеях лучше, а значит и самое ценное Идея, как прообраз конкретных вещей, предметов обеспечивает человеку благо как единство истины, красоты и степени достижения блага Платон считал вершиной смысла человеческой жизни, высоким в иерархии цинностеостей.

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