Песнәк файдалы кош чөнки
Другие предметы
Песнәк файдалы кош чөнки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошлар-канатлы дусларыбыз.Бөре чуклары белән,Сыерчыклары беләнЯз килә,яз килә.Яз тәрәзәдән көлә,Яз ишекләрдән керә.Яз ләйсән булып ява,Язны һәркем ярата.http://www.metod-kopilka.ru/vneklassnaya_rabota_quotkoshlar_-kanatly_duslarybyzquot-33638.htm
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чем проявляется взаимодействие социального и биологического на этапах постнат??льного онтогенеза человека?