Песнәк файдалы кош чөнки

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Песнәк файдалы кош чөнки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошлар-канатлы дусларыбыз.Бөре чуклары белән,Сыерчыклары беләнЯз килә,яз килә.Яз тәрәзәдән көлә,Яз ишекләрдән керә.Яз ләйсән булып ява,Язны һәркем ярата.http://www.metod-kopilka.ru/vneklassnaya_rabota_quotkoshlar_-kanatly_duslarybyzquot-33638.htm

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