какой орган выделительной системы у улитки: А) почка В) метанефридии С) протонефридии D) мальпигиевы сосуды
Биология
какой орган выделительной системы у улитки: А) почка В) метанефридии С) протонефридии D) мальпигиевы сосуды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделительная система обычно представлена, как у виноградной улитки, одной почкой, лежащей в непосредственной близости к перикардию. У дву предсердных брюхоногих — две почки.а)
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