2 11/20 * 1.5 3 7/25 : 0.41 оооооочень срочно
Математика
2 11/20 * 1.5 3 7/25 : 0.41 оооооочень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 11/20= 2, 55 2,55*1,5=3,825 3 7/25= 3,28 3.28:0.41=8
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