Станок обрабатывающий дерево
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Станок обрабатывающий дерево
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей.Ч етырёхсторонние станки – это станки, обрабатывающие древесину сразу с четырёх сторон за один проход.
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