Візантійськая імперія, імперія Карла Великого, Арабський Халіфат. Які регіони були перетином їхніх інтересів (впливу)? (Византийськая империя, империя Карла Великого, Арабский Халифат. Какие регионы были пересечением их интере...
История
Візантійськая імперія, імперія Карла Великого, Арабський Халіфат. Які регіони були перетином їхніх інтересів (впливу)? (Византийськая империя, империя Карла Великого, Арабский Халифат. Какие регионы были пересечением их интересов (влияния)?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анатолия, Испания, Северная Африка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Заработок отца в 3 раза больше заработка сына. каков заработок сына ,если он меньше заработка отца на 800р