Візантійськая імперія, імперія Карла Великого, Арабський Халіфат. Які регіони були перетином їхніх інтересів (впливу)? (Византийськая империя, империя Карла Великого, Арабский Халифат. Какие регионы были пересечением их интере...

История
Візантійськая імперія, імперія Карла Великого, Арабський Халіфат. Які регіони були перетином їхніх інтересів (впливу)? (Византийськая империя, империя Карла Великого, Арабский Халифат. Какие регионы были пересечением их интересов (влияния)?)
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Гость:
Анатолия, Испания, Северная Африка
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