Конспект урока на тему "Многозначные числа"
Математика
Конспект урока на тему "Многозначные числа"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы знаете, что единицы, десятки, сотни составляют класс единиц, или первый класс. Единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч составляют класс тысяч, или второй класс. Еще раз посмотрите на таблицу: сколько разрядов в каждом классе? Проверьте: три разряда. Разряды первого класса: единицы, десятки, сотни. Разряды второго класса: единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч.Чтобы прочитать многозначное число, его разбивают на классы, отсчитывая справа по три цифры, затем считают, сколько единиц каждого класса, начиная с высшего.
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