Конспект урока на тему "Многозначные числа"

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Вы зна­е­те, что еди­ни­цы, де­сят­ки, сотни со­став­ля­ют класс еди­ниц, или пер­вый класс. Еди­ни­цы тысяч, де­сят­ки тысяч и сотни тысяч со­став­ля­ют класс тысяч, или вто­рой класс. Еще раз по­смот­ри­те на таб­ли­цу: сколь­ко раз­ря­дов в каж­дом клас­се? Про­верь­те: три раз­ря­да. Раз­ря­ды пер­во­го клас­са: еди­ни­цы, де­сят­ки, сотни. Раз­ря­ды вто­ро­го клас­са: еди­ни­цы тысяч, де­сят­ки тысяч и сотни тысяч.Чтобы про­чи­тать мно­го­знач­ное число, его раз­би­ва­ют на клас­сы, от­счи­ты­вая спра­ва по три цифры, затем счи­та­ют, сколь­ко еди­ниц каж­до­го клас­са, на­чи­ная с выс­ше­го.