1)Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж ??нергии 2) Оловянный и латунные шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов опустили в горячую воду. Одинаковое ли кол-во тепло...
Физика
1)Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж ??нергии 2) Оловянный и латунные шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов опустили в горячую воду. Одинаковое ли кол-во теплоты от воды получат шары при нагревании ? 3) На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, выделившуюся при сгорании бензина массой 20г? Решите пожалуйста с Дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дано: Q=38000кДж=38000000Дж=38*10 в 6 степени Джq=3,8*10 в 6 степени Дж/кг=38*10 в 5 степени Дж/кгm = ?Решение:m=Q/qm=38*10 в 6 степени Дж/38*10 в 5 степени Дж/кг=10 кг2) Дано:Т = 20Удельная теплоемкость олова = 250Латуни = 380m1 = m2Решение:Решение:Возьмем уравнение:Q = cmd(дельта)Tт.к. масса одинакова мы ее откинем.Q1 = cdTQ2 = cdTQ1 = 250 * 20 = 5000 Дж.Q1 = 380 * 20 = 7600 Дж.Как мы видим, кол-во теплоты различается.3)Дано:m воды = 20 кгm бензина = 0.02 кгУдельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С) удельная теплота сгорания бензина 4,6 * 10 7 Дж/кг Решение:Qв = cmв Δt=> Δt = Qв / cmв Qб = q· mб Δt = q· mб / cmв Δt = 4,6 · 107 Дж/кг · 20 кг / 4200 Дж/кг·°С · 20 кг = 10,9 ·103°С
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