1)Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж ??нергии 2) Оловянный и латунные шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов опустили в горячую воду. Одинаковое ли кол-во тепло...

Физика

1)Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж ??нергии 2) Оловянный и латунные шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов опустили в горячую воду. Одинаковое ли кол-во теплоты от воды получат шары при нагревании ? 3) На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, выделившуюся при сгорании бензина массой 20г? Решите пожалуйста с Дано

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