В одной системе координат построить график функций у=-1/5х б)у=5

Алгебра
В одной системе координат построить график функций у=-1/5х б)у=5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) смотри вложение 2) смотри вложение точка пересечеия (-1; -4,2)ее найдем если приравняем  1,2х-3 = 5х+0,8  ==>  -3-0,8 = 5x - 1,2x  ==>  -3,8 = 3,8x  ==> x=-1

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