В одной системе координат построить график функций у=-1/5х б)у=5
Алгебра
В одной системе координат построить график функций у=-1/5х б)у=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) смотри вложение 2) смотри вложение точка пересечеия (-1; -4,2)ее найдем если приравняем 1,2х-3 = 5х+0,8 ==> -3-0,8 = 5x - 1,2x ==> -3,8 = 3,8x ==> x=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном рулоне 5 м а во втором 7 м одинаковой материи.Сколько стоит каждый из рулонов если два рулона заплатили 36 манат
Русский язык
Пожалуйста помогите!!!Это очень срочно!!!(Буквы вставлять не нужно,пожалуйста выпо??ните работу с предложением(которое выделено)(то что нужно с ним...
Геометрия
Сторона ромба равна a, один из углов равен альфа. Точка M удалена от плоскости ромба на расстояние b. Найдите расстояние от точки M до сторон ром...
Физика
1)Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж ??нергии 2) Оловянный и латунные шары одинаковой массы, взяты...