Расчитайте массовую долю(%) для первого элемента в веществе Ва(ОН)2
Химия
Расчитайте массовую долю(%) для первого элемента в веществе Ва(ОН)2
Ответ(ы) на вопрос:
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Mr (Ва(ОН)2) = 137+(16+1)*2 = 171 ω(Ba) = 137 / 171 = 0,8 или 80%
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