Расчитайте массовую долю(%) для первого элемента в веществе Ва(ОН)2

Химия
Расчитайте массовую долю(%) для первого элемента в веществе Ва(ОН)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr (Ва(ОН)2) = 137+(16+1)*2 = 171  ω(Ba) = 137 / 171 = 0,8 или 80%
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