Семизначное число называется "упрощенным",если в нем все цифры являются простыми ??ислами и оно нечетное.Сколько таких чисел?
Алгебра
Семизначное число называется "упрощенным",если в нем все цифры являются простыми ??ислами и оно нечетное.Сколько таких чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем рассуждать Везде, кроме последней цифры, подходят цифры 2,3,5,7( в последней только 3,5,7) Количество чисел: 4^6*3=4096*3=12288 Ответ: 12288
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