Семизначное число называется "упрощенным",если в нем все цифры являются простыми ??ислами и оно нечетное.Сколько таких чисел?

Алгебра

Семизначное число называется "упрощенным",если в нем все цифры являются простыми ??ислами и оно нечетное.Сколько таких чисел?

Автор: Гость