Физика 10 класс. Задание №1. 99баллов
Физика
Физика 10 класс. Задание №1. 99баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила будет равна силе трения и противоположна по направлению. сила трения равна ню*N, ню- коэффициент трения. N-сила реакции опоры или сила упругости. N=Fтяж=P=mg=0,5*10=50 H. 50 H= F*a=> 50 H= F*0,5 м/с^2=> F=0,5/50=0,01 H
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