Помогите пожалуйста определить массу калий хлорида массой 5,75 моль Очень срочно
Химия
Помогите пожалуйста определить массу калий хлорида массой 5,75 моль Очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M (KCl) = n (KCl) * M (KCl) M (KCl) = 39 + 35,5 = 74,5 г/моль m (KCl) = 5,75 * 74,5 г/моль = 428,375 г
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