Дам 15 балов за решения какая цифра пропущина в записи четырёхзначного числа *561 если при делении этого числа на 2 получается трёхзначное неполное частное раздели найденное четырёх значное число на число 2
Математика
Дам 15 балов за решения какая цифра пропущина в записи четырёхзначного числа *561 если при делении этого числа на 2 получается трёхзначное неполное частное раздели найденное четырёх значное число на число 2
Ответ(ы):
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Ответ: 1561:2=780,5 Можно найти это число методом подбора ведь единичных чисел 9...
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