Дам 15 балов за решения какая цифра пропущина в записи четырёхзначного числа *561 если при делении этого числа на 2 получается трёхзначное неполное частное раздели найденное четырёх значное число на число 2

Математика

Дам 15 балов за решения какая цифра пропущина в записи четырёхзначного числа *561 если при делении этого числа на 2 получается трёхзначное неполное частное раздели найденное четырёх значное число на число 2

Автор: Гость