Какие из перечисленных явлений относится к механическим? а) зажигание лампочки б) колебание струны ри игре на гитаре в) отражение света в зеркале г) ядерная реакция
Физика
Какие из перечисленных явлений относится к механическим? а) зажигание лампочки б) колебание струны ри игре на гитаре в) отражение света в зеркале г) ядерная реакция
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Начертите отрезок длиной 18 клеток начартите отрезки равные 3/18, 1/6, 4/9, 1/2, 2/3. даного ??трезка
Математика