Какие из перечисленных явлений относится к механическим? а) зажигание лампочки б) колебание струны ри игре на гитаре в) отражение света в зеркале г) ядерная реакция

Физика

Какие из перечисленных явлений относится к механическим? а) зажигание лампочки б) колебание струны ри игре на гитаре в) отражение света в зеркале г) ядерная реакция

Автор: Гость