Начертите отрезок длиной 18 клеток начартите отрезки равные 3/18, 1/6, 4/9, 1/2, 2/3. даного ??трезка
Математика
Начертите отрезок длиной 18 клеток начартите отрезки равные 3/18, 1/6, 4/9, 1/2, 2/3. даного ??трезка
Ответ(ы):
Гость:
Вот надеюсь видно там где 3/18 и 1/6 они на одной точкке
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