ПРОШУ! ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! ПРОШУ! ПРОШУ! ПРОШУ! ПРОШУ! составте пешие цепочки: к??нгуру, коала, белка, песец, лев, зебра, лемминг, куница, эвкалипт, трава, шишки ели.

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ПРОШУ! ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! ПРОШУ! ПРОШУ! ПРОШУ! ПРОШУ! составте пешие цепочки: к??нгуру, коала, белка, песец, лев, зебра, лемминг, куница, эвкалипт, трава, шишки ели.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эвкатипт коала зебра
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