Масса одного бидона с молоком 35кг. Масса наполовину заполненного бидона 18кг 500г. Н??йди массу пустого бидона

Математика
Масса одного бидона с молоком 35кг. Масса наполовину заполненного бидона 18кг 500г. Н??йди массу пустого бидона
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прости но я не знаю ответа, еслибы знала я бы написала?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите срочно пож !!!!!! 1) задача Четвероклассники за два дня похода прошли 44 км пути , двигаясь с одинаковой скоростью.В первый день они б...
Ответить
Английский язык
Я иду в мясной одел покупаю мясо
Ответить
Математика
Номер 887, решите пожалуйста, очень надо, буду очень благодарна!!! Пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Предложение со словом коралловый
Ответить
Обществознание
Ребята пожалуйста помогите, нужно срочно. Даю 10 балов + лучшый ответ. Нужно написать письмо в программу теленовостей, в котором попросить сделать ...
Ответить