Масса одного бидона с молоком 35кг. Масса наполовину заполненного бидона 18кг 500г. Н??йди массу пустого бидона
Математика
Масса одного бидона с молоком 35кг. Масса наполовину заполненного бидона 18кг 500г. Н??йди массу пустого бидона
Ответ(ы):
Гость:
Прости но я не знаю ответа, еслибы знала я бы написала?
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