Номер 887, решите пожалуйста, очень надо, буду очень благодарна!!! Пожалуйста!

Математика
Номер 887, решите пожалуйста, очень надо, буду очень благодарна!!! Пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) >; 2) =; 3)<; 4) >; 5)=; 6) >
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение со словом коралловый
Ответить
Обществознание
Ребята пожалуйста помогите, нужно срочно. Даю 10 балов + лучшый ответ. Нужно написать письмо в программу теленовостей, в котором попросить сделать ...
Ответить
Математика
Сделай н пожалуйста буду благодарна Номер 1239 Если все не знаете. Хотя бы полови??у заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать интересную историю про деда мороза.
Ответить
Литература
Как можно объяснить название рассказа Тольстый и тонкий? Чехова
Ответить