Помогите пожалуйста написать интересную историю про деда мороза.

Гость: Гость:

Новый год это волшебный праздник ! И в этот праздник не как нельзя обойтись без Деда Мороза! Когдато я иду со школы домой и вдру в стороне стоят дяденьки с белой бородой . Моя подружка шепнула мне на ушко : ,,Это Дедушки Морозы болтают!"Но я ей не поверила . На следующий день я опять иду домой и там стоят ониже только в других костюмах. Один из них подошол ко мне и сказал : ,,Твоя подруга ошиблась мы не Деды Морозы мы помошники Деда Мороза!" Я удивлённо посмотрела на него. и он мне прошепнул :" Что ты хочешь на Новый год?,, Я вежлево улыбнулась и так же прошепнула : "Я хочу увидеть настоящего Деда Мороза !" Я так уж покраснела как помодор. На следующий день когда был Новый год я увидела приглашение к Деду Морозу! Я была рада! И Дедушка Мороз мне приготовил подарок статуэтку самого Деда Мороза. Мы провели с Дедом Морозом отличнео време. Я запомнила этот день на всегда!