Помогите пожалуйста написать интересную историю про деда мороза.

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Помогите пожалуйста написать интересную историю про деда мороза.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Новый год это волшебный праздник ! И в этот праздник не как нельзя  обойтись без Деда Мороза!  Когдато я иду со школы домой и вдру в стороне стоят дяденьки с белой бородой . Моя подружка шепнула мне на ушко : ,,Это Дедушки Морозы болтают!"Но я ей не поверила .  На следующий день я опять иду домой и там стоят ониже только в других костюмах. Один из них подошол ко мне и сказал : ,,Твоя подруга ошиблась мы не Деды Морозы мы помошники Деда Мороза!" Я удивлённо посмотрела на него. и он мне прошепнул :" Что ты хочешь на Новый год?,, Я вежлево улыбнулась и так же прошепнула : "Я хочу увидеть настоящего Деда Мороза !" Я так уж покраснела как помодор.  На следующий день когда был Новый год я увидела приглашение к Деду Морозу!  Я была рада! И Дедушка Мороз мне приготовил подарок статуэтку самого Деда Мороза. Мы провели с Дедом Морозом отличнео време.  Я запомнила этот день на всегда!
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