Решите задачу.Первый рассказ занимал 5/13 книги,а второй рассказ -2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше,чем второй.Сколько страниц во всей книге?
Математика
Решите задачу.Первый рассказ занимал 5/13 книги,а второй рассказ -2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше,чем второй.Сколько страниц во всей книге?
Ответ(ы):
Гость:
5/13-2/13=3/13 - на 3/13 первый больше второго, т.е. 3/13 книги это 12 страниц 1/13 - книги это: 12/3=4 страницы вся книга 13/13 4*13=52 страницы
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