Предложения из рассказов о проделках животных

Гость: Гость:

Висит на заборе колышется ветром Колышется ветром бумажный листок Пропала собака пропала собака Пропала собака по кличке Дружок Пропала собака пропала собака Пропала собака по кличке Дружок Щенок белоснежный лишь рыжие пятна Лишь рыжие пятна и кисточкой хвост Он очень занятный он очень занятный Совсем еще глупый доверчивый пес Он очень занятный он очень занятный Совсем еще глупый доверчивый пес А дождь забияка листочек закапал И буквы и строчки заплакали вдруг Найдите собаку найдите собаку Вернись поскорее мой маленький друг Найдите собаку найдите собаку Вернись поскорее мой маленький друг Найдите собаку найдите собаку Вернись поскорее мой маленький друг