Помогите мне решить с дробями 1-5/8 (одно целое минус пять восьмых_

Математика
Помогите мне решить с дробями 1-5/8 (одно целое минус пять восьмых_
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1=8/8   8/8-5/8=3/8 вот держи это самая лёгкая тема
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