У человека ген длинный ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с дли??ными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. 1) Сколько типов гамет образуется у женщины?...
Биология
У человека ген длинный ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с дли??ными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. 1) Сколько типов гамет образуется у женщины? 2) Сколько типов гамет образуется у мужчины? 3) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами(в %)? 4) Сколько разных генотипов и сколько фенотипов может быть среди детей данной супружеской пары (назовите их)?
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