Бабушка в первый день заготовила 12 банок компота а во второй день а на второй день 18 таких же банок на всю на всю эту работу она затратила 5 часов сколько бабочек они бы часов в каждый из этих дней
Математика
Бабушка в первый день заготовила 12 банок компота а во второй день а на второй день 18 таких же банок на всю на всю эту работу она затратила 5 часов сколько бабочек они бы часов в каждый из этих дней
Ответ(ы):
Гость:
1 д - 12 б 2 д - 18 б) 5 ч 12+18:5=6 Ответ 6 часов
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