Бабушка в первый день заготовила 12 банок компота а во второй день а на второй день 18 таких же банок на всю на всю эту работу она затратила 5 часов сколько бабочек они бы часов в каждый из этих дней

Математика

Бабушка в первый день заготовила 12 банок компота а во второй день а на второй день 18 таких же банок на всю на всю эту работу она затратила 5 часов сколько бабочек они бы часов в каждый из этих дней

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