Однокоренные слова к словам: дети, горошина, молочный, нефтяник, пшеничный, добряк, смельчак, синеет, удалец, масленка
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Однокоренные слова к словам: дети, горошина, молочный, нефтяник, пшеничный, добряк, смельчак, синеет, удалец, масленка
Ответ(ы):
Гость:
Два получишь!Не надо лучше
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