В нашем распоряжении имеются следующие данные по мебельной фабрике: -стоимость здания 1,32 млн.р. -срок службы здания 50 лет -стоимость оборудования 1,2 млн.р. -срок службы оборудования 10 лет -расход сырья и полуфабрикато...

Экономика

В нашем распоряжении имеются следующие данные по мебельной фабрике: -стоимость здания 1,32 млн.р. -срок службы здания 50 лет -стоимость оборудования 1,2 млн.р. -срок службы оборудования 10 лет -расход сырья и полуфабрикатов в течение месяца 125 тыс.р. -расход электроэнергии в течение месяца 182,8 тыс.р. -заработная плата, выплачиваемая персоналу, в месяц 100 тыс.р -аренда помещения в течение года 240 тыс.р. -проценты по полученным ссудам за 1 год 480 тыс.р. Определите величину бухгалтерских издержек на производство одного мебельного гарнитура, если фабрика выпускает 160 гарнитуров в месяц; по какой цене должен продаваться мебельный гарнитур, чтобы годовая прибыль равнялась 384 тыс.руб?

Автор: Гость