Придумать проверочные слова: берег,ложка,миска,сережка,метко,низко,полз,нёс,орешки,изумруд,вылез,бес,залез С этими словами еще придумать 2 предложение

Русский язык
Придумать проверочные слова: берег,ложка,миска,сережка,метко,низко,полз,нёс,орешки,изумруд,вылез,бес,залез С этими словами еще придумать 2 предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Побережье,ложечка,мисочка,серьга,низенько,ползти , нести ,изумрудный,вылезти,бесёнок,залезть. я бегал по берегу Чёрного моря. мой брат принес мне орешки.
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