Придумай придложение с запиши его в именительном падеже Сельское хозяйство
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Придумай придложение с запиши его в именительном падеже Сельское хозяйство
Ответ(ы):
Гость:
Сельское хозяйство направлено на обеспечение населения продовольствием.
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