Стихи о почве для детей

Гость: Гость:

Слушайте историю, ребята, О трех братьях-вольных ветерках, От рассвета им и до заката Нравилось резвиться на лугах. Нравилось гулять по белу-свету, Облетая круглую планету, И еще, то быстро, то слегка Гнать по небу тучки, облака. Только старший ветерок все реже По полям прохладу разносил, Волны на морское побережье Нагонял он, не жалея сил. Средней брат летал в чужие страны И в пустынях навевал барханы, Но, а самый младший ветерок На лугу знал каждый колосок. Поиграв ромашками на воле, Колокольчиками позвенев, Он спешил туда, где в чистом поле Золотой волнуется посев. И с колосьев быстро и проворно Собирал он золотые зерна, А потом те зерна тут и там Сеял по полям да по лугам. Но случилось так, что старший ветер, Тот, что волны синие плескал, Захотел, чтоб в ласковом рассвете На вершинах одиноких скал, Спелым колосом ему качая, Напевала песни рожь златая. Отложив немало срочных дел, Он в широко поле полетел. В рожь густую, бросившись с обрыва, Он ворвался как незваный гость, Из колосьев бешеным порывом Вырвал зерен золотую горсть. И опять помчался ветер вольный Разбивать о берег моря волны. Вот бы там, на островках земли Золотые зерна проросли! Могут облетать лихие вести Много городов, далеких стран... Обо всем услышал средний ветер И задумал необычный план: Пусть не будут жаркие пустыни Огорчать пейзажами пустыми, Пусть шумят не голые пески, А ромашки, клевер, васильки! И однажды вечером нежарким, Торопясь успеть все дотемна, По полянкам он да по лужайкам Собирал упорно семена. Оба брата, силы не жалея, Берегли зерно свое, лелея. Ты земля, труды их уважай, Подари богатый урожай! Времени прошло с тех пор немало, Несмотря на тщательный уход Ничего, увы, не вырастало, Никому из братьев не везет. Может в чистом поле им ответит На загадку эту младший ветер? Прилетели к брату на простор, Старший ветер начал разговор: "Как мы зерна, семена не холим, Брат шаш милый, погляди вокруг, Нет, не стал скалистый берег полем, И в песках не появился луг". -Да, могу, друзья мои, помочь вам, Расскажу я, что такое почва. И качая крохотный цветок, Продолжал негромко ветерок. Почвою не вся земля зовется, Только верхний плодородный слой, Только в нем, когда пригреет солнце, Прорастают семена весной. Но не скоро станет доброй пашней Влажный перегной листвы опавшей, Отцветают травы каждый год, Только долго почвы слой растет. Дорогие братья мои, коли облетите землю всю вокруг, Не повсюду встретится вам поле, Не везде пестреет яркий луг! Очень много почв неплодородных, Для растений наших непригодных. А в пустынях, в зное да пыли Кактусы одни понаросли! Чтоб возник, друзья мои, в природе Тоненький слой почвы, словно нить, Много, очень много лет проходит, Многим травам надо перегнить. Чтобы спорилось то дело ладно, Есть у почвы дружная команда. Эй, подземный выходи народ! Появились жук, червяк и крот. Эти трое славно землю роют, Не боясь кромешной темноты. И быстрей весеннею порою Вырастают травы да цветы. Вот и все-закончил брат, качая Стебелек высокий иван-чая, Не везде, увы, сады цветут, Не похожи почвы там и тут. С этих пор три неразлучных брата Под жужжанье пчел и птичий гам Вместе от рассвета до заката По полям летают, по лугам. А когда придет пора, проворно Собирают золотые зерна, От восхода солнца дотемна По лугам разносят семена. Ожидают ветреную почту С нетерпеньем звонкие поля, И роняют ветры зерна в почву, Всходами благодарит земля. Что же мы должны, друзья, извлечь? То, что почву надо нам беречь!