В каждой двадцать пятой банке кофе согласно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.коля покупает банку кофе в надежде выиграть приз.найдите вероятность того,что коля не найдет приз в своей банке

Математика
В каждой двадцать пятой банке кофе согласно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.коля покупает банку кофе в надежде выиграть приз.найдите вероятность того,что коля не найдет приз в своей банке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вероятность того, что коля не найдёт приз 24 из 25. 2425=96100=0,96
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Стихи о почве для детей
Ответить
Русский язык
Небольшой рассказ про малину
Ответить
Английский язык
- a little monkey - wanted to eat - friends - a green crocodile - was hungry - many hunters - yellow banana читать только русскими буквами
Ответить
Алгебра
Упростите выражение плиииииииииз
Ответить
Математика
Найдите расстояние между двумя городами, если 4/9 этого расстояния на 20 км меньше в??его расстояния
Ответить