В каждой двадцать пятой банке кофе согласно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.коля покупает банку кофе в надежде выиграть приз.найдите вероятность того,что коля не найдет приз в своей банке
Математика
В каждой двадцать пятой банке кофе согласно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.коля покупает банку кофе в надежде выиграть приз.найдите вероятность того,что коля не найдет приз в своей банке
Ответ(ы):
Гость:
Вероятность того, что коля не найдёт приз 24 из 25. 2425=96100=0,96
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