В каждой двадцать пятой банке кофе согласно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.коля покупает банку кофе в надежде выиграть приз.найдите вероятность того,что коля не найдет приз в своей банке

Математика

В каждой двадцать пятой банке кофе согласно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.коля покупает банку кофе в надежде выиграть приз.найдите вероятность того,что коля не найдет приз в своей банке

Автор: Гость