Где начинается река Обь,в каком направлении течёт,куда впадает,к бассейну какой р??ки (или озера,моря) относится ?

География

Где начинается река Обь,в каком направлении течёт,куда впадает,к бассейну какой р??ки (или озера,моря) относится ?

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