Помогите пожалуйста напишите сочинение на тему ,, Прогулка в лесу ".
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Помогите пожалуйста напишите сочинение на тему ,, Прогулка в лесу ".
Ответ(ы):
Гость:
Мы пошли гулять в лес.Там бвло очень красиво,и сквозь деревья пробивался свет солнца.Там было много цветов и ягод,мы их собирали.Было очень весело и интересно.
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