Ребята сделали 112 гирлянд и снежинок.Сколько снежинок и сколько гирлянд сделали р??бята, если снежинок в три раза больше чем гирлянд?

Математика
Ребята сделали 112 гирлянд и снежинок.Сколько снежинок и сколько гирлянд сделали р??бята, если снежинок в три раза больше чем гирлянд?
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