Ребята сделали 112 гирлянд и снежинок.Сколько снежинок и сколько гирлянд сделали р??бята, если снежинок в три раза больше чем гирлянд?

Математика

Ребята сделали 112 гирлянд и снежинок.Сколько снежинок и сколько гирлянд сделали р??бята, если снежинок в три раза больше чем гирлянд?

Автор: Гость