Установите соответствие между типом электростанции и ее характеристикой.. Тип э??ектростанции: 1 ГЭС 2 АЭС 3 ТЭС Характеристика: а) использует в качестве топлива уголь, нефть или газ б) вырабатывает самую низкую по себе...
География
Установите соответствие между типом электростанции и ее характеристикой.. Тип э??ектростанции: 1 ГЭС 2 АЭС 3 ТЭС Характеристика: а) использует в качестве топлива уголь, нефть или газ б) вырабатывает самую низкую по себестоимость энергию в) экологически безопасна при правильной эксплуатации г) использует в качестве топлива энергию термальных вод
Ответ(ы):
Гость:
ГЭС - г). АЭС - б). ТЭС - а) в) - это либо ГЭС, либо АЭС.
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