Мотоциклист проехал 188 км. Сколько времени затратил он на этот путь , если его скор??сть была равна 47 км/ч ?

Математика

Мотоциклист проехал 188 км. Сколько времени затратил он на этот путь , если его скор??сть была равна 47 км/ч ?

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