Мотоциклист проехал 188 км. Сколько времени затратил он на этот путь , если его скор??сть была равна 47 км/ч ?
Математика
Мотоциклист проехал 188 км. Сколько времени затратил он на этот путь , если его скор??сть была равна 47 км/ч ?
Ответ(ы):
Гость:
Вот формула t=S:v. 188 делим на 47 и получаем 4 часа
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