Мотоциклист проехал 188 км. Сколько времени затратил он на этот путь , если его скор??сть была равна 47 км/ч ?

Математика
Мотоциклист проехал 188 км. Сколько времени затратил он на этот путь , если его скор??сть была равна 47 км/ч ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот формула t=S:v. 188 делим на  47 и получаем 4 часа
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